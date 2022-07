Incendio a Volterra, chiuso un tratto della statale 68 di Val di Cecina

Un incendio sta interessando le colline di Volterra, in fiamme sterpaglie e bosco. Sul posto, sulla strada 68 di Val di Cecina, stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra, 6 squadre di volontari e l'elicottero AIB della Regione Toscana.

È provvisoriamente chiuso il tratto della statale al km 41,500, per consentire lo spegnimento dell'incendio che si trova vicino alla strada. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Presenti anche le squadre di Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità.

Il rogo ha avuto origine dall'incendio di un'auto, che si è propagato alla vegetazione. La situazione al momento risulta sotto controllo, sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica.