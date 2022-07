Incendio sul Monte Pisano, denunciato agricoltore

Sarebbe stato individuato il responsabile del rogo che nei giorni scorsi ha mandato in fumo cinque ettari di bosco e olivete in località la Torre di San Jacopo, sul Monte Pisano. Un agricoltore di Vicopisano di 42 anni, infatti, è stato denunciato dai carabinieri per incendio boschivo colposo poiché non avrebbe preso le necessarie precauzioni in un periodo di grave siccità e caratterizzato da temperature molto alte.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe utilizzato alcuni macchinari per tagliare l'erba in un suo appezzamento di terreno e da uno di questi sono fuoriuscite delle scintille che avrebbero poi originato l'incendio che si è rapidamente propagato alla vicina macchia mediterranea.