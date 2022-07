La scultura in marmo realizzata a Pietrasanta sbarca a Washington

E' arrivata in Campidoglio, a Washington, sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti d'America, la scultura in marmo bianco realizzata a Pietrasanta dalla portoricana Nilda Comas e dedicata a Mary McLeod Bethune, leader afro-americana per i diritti civili e prima donna che rappresenterà un Paese, nella fattispecie la Florida, nella Sala delle Statue dell'organo legislativo americano.

“E' stato emozionante ricevere le prime immagini dell'arrivo in Campidoglio di questa monumentale 'spedizione' – ha commentato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – la nostra città e Daytona Beach, dove Mary McLeod Bethune aveva creato la prima scuola per studenti afroamericani, sono legate da profonda amicizia ed è bellissimo che proprio dai nostri laboratori e fonderie sia stato forgiato un tributo storico, per la Florida e l'intero popolo statunitense”.

Gli artigiani che, insieme all'artista portoricana, hanno lavorato alla realizzazione delle due versioni della scultura, una in marmo e una in bronzo, sono Franco Cervietti, Massimo Del Chiaro e Massimo Buratti. L'inaugurazione in Campidoglio è programmata per mercoledì 13 luglio alle 11 (ora locale di Washington): “La seguiremo da lontano, con affetto – ha concluso il sindaco, invitato all'evento anche dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi, durante la breve visita di lunedì – non mancando di far giungere alla comunità statunitense il nostro messaggio e un pensiero a nome della città di Pietrasanta”.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa