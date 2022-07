Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di prove di resistenza sulle nuove barriere di sicurezza nel tratto Firenze sud-Incisa, sarà necessario chiudere la stazione di Firenze sud, in entrata verso Roma, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 luglio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Impruneta.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa