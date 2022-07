Questa notte gli agenti di polizia fiorentini sono intervenuti in un locale del lungarno, dopo che un 20enne di origine aretina ha ricevuto un pugno sul naso da un coetaneo fiorentino perché avrebbe infastidito un'amica di quest'ultimo. L'aretino è stato portato in pronto soccorso per presunta frattura del naso.