“Pietrasanta in Concerto”, violino protagonista in dieci serate

La 16esima edizione di “Pietrasanta in Concerto”, in scena dal 22 al 31 luglio, ruoterà attorno al violino dei più famosi musicisti del mondo per dieci serate che si svolgeranno nel Chiostro di Sant'Agostino, in Piazza Duomo e al Teatro dell'Olivo di Camaiore.

Tra i musicisti in concerto: Renaud Capuçon, Maxim Vengerov, Pavel Vernikov, Svetlana Makarova, Michael Guttman e Jing Zhao. E poi Salvatore Accardo, Laura Gorna a Marc Bouchkov, Aleksey Semenenko, Cecilia Radic, Francesco Fiore, Laura Manzini e l'Orchestra Camera Italiana.

Marc Bouchkov e Aleksey Semenenko si esibiranno sul palco di Pietrasanta in Concerto insieme alla Brussells Chamber Orchestra. Il 25 luglio, infatti, insieme ai violoncelli di Jorge Bosso e di Jing Zhao, al violino di Michael Guttman e al clarinetto di Fabrizio Meloni saranno protagonisti i Percussionisti della Scala di Milano in un concerto eclettico che proporrà tra l'altro musiche di Bach, Liszt, Shostakovich e Frank Zappa, oltre a composizioni dello stesso Jorge Bosso.

In programma anche il concerto dedicato al tango con i capolavori di Piazzolla, uno spettacolo del Festival internazionale di Gerusalemme con il talentuoso pianista Victor Stanislavsky, che si esibirà in un programma di musiche di Schubert e il concerto conclusivo di Andrea Griminelli in una serata dedicata a Mozart, nella quale sarà accompagnato da Eleonora De Poi al violino e dai cameristi del Maggio musicale fiorentino.