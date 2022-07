Poliziotto indagato per gli spari alle Cascine morto in carcere, disposta l'autopsia

Disposta l'autopsia sul corpo del poliziotto 47enne trovato senza vita venerdì pomeriggio in cella nel carcere di Sollicciano, dove si trovava agli arresti (Qui la notizia). L'accertamento medico legale sarebbe stato disposto dalla Procura di Firenze nell'ambito di un fascicolo aperto contro ignoti sulla base di un'ipotesi di omicidio colposo.

Il 47enne era indagato per l'episodio di aggressione e spari alle Cascine del 19 maggio, sui cui sono ancora in corso le indagini dei carabinieri. Nel parco di Firenze, dove il poliziotto si trovava per motivi personali, in una lite ferì con un coltello un cittadino del Gambia e poi sparò due colpi di pistola. Sospeso dal servizio e denunciato, fu arrestato dai carabinieri durante la perquisizione domiciliare, per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, circostanza nella quale rimase ferita una donna carabiniere. Per il 47enne scattarono gli arresti domiciliari ma successive violazioni portarono alla misura del carcere.