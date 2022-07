Pubblica Assistenza Fucecchio, spettacolo per i bambini a Stabbia

Martedì 12 luglio, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi, la Pubblica Assistenza di Fucecchio promuove uno spettacolo per bambini e non, dal titolo “Voilà”. L’appuntamento è per le 21.30 in piazza Nenni a Stabbia, dove la Pa fucecchiese ha una sezione locale.

Lo spettacolo è arricchito dalla presenza di un giocoliere e di un mangiafuoco, attrazioni tipiche per i bambini ma che fanno divertire anche i più grandi. Durante la serata saranno presenti anche alcuni automezzi dell’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi; inoltre è previsto l’allestimento di un gazebo che farà da info point per chi vorrà ricevere informazioni sulle attività dell’associazione (che vanno dall’emergenza-urgenza del 118 al sociale passando per l’antincendio boschivo, il sistema di protezione civile e la donazione del sangue).

La Pubblica Assistenza è particolarmente legata a Stabbia e al suo tessuto sociale, essendo di fatto un punto di riferimento da decenni (si pensi al lavoro di soccorso alla popolazione fatto a seguito del downburst del 19 settembre 2014, nel quale anche la sede e i mezzi dell’associazione furono pesantemente danneggiati).

Fonte: Ufficio Stampa