Ruba 300 euro di merce in un negozio: in manette una 58enne a Firenze

Una donna 58enne, residente a Firenze e con precedenti, è stata arrestata dai carabinieri di Firenze per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. La donna era stata sorpresa con merce non pagata da un addetto alla vigilanza di un negozio di piazza della Repubblica che ha chiamato subito i militari. Durante la perquisizione la donna è stata trovata in possesso di merce del valore di circa 300 euro e un taglierino, utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio.