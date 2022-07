Ruba 300 euro di vestiti e rimuove l'antitaccheggio con un taglierino: arrestata a Firenze

Sorpresa con della merce non pagata da un addetto alla vigilanza, con sé aveva anche un taglierino con il quale rimuoveva dai vestiti le placche antitaccheggio. Per questo nella serata di ieri a Firenze è stata arrestata in flagranza di reato per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere una 58enne residente in città. Sul posto, in piazza della Repubblica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi allertati dall'addetto alla vigilanza.

Tramite successivi accertamenti i militari hanno trovato nella disponibilità della 58enne merce dal valore di circa 300 euro e il taglierino, posto sotto sequestro. La refurtiva è stata restituita all'esercizio commerciale mentre la donna, già gravata da precedenti simili, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.