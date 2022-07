Ruba mille euro dalla cassaforte di un bar: nei guai un 30enne

Un 30enne è stato denunciato per furto aggravato per furto aggravato, dopo aver preso mille euro dalla cassaforte di un bar a Cavriglia. L'uomo, dipendente di una ditta fornitrice del bar dove si è verificato il furto, aveva notato che la cassaforte era aperta e ha colto l’occasione per sottrarre il denaro. Dopo la denuncia i carabinieri hanno ricostruito la vicenda dinamica del furto, arrivando fino al 30enne, che messo alle strette ha confessato il furto e restituito la somma