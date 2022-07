Spaccio a Montecatini, arrestato dopo aver ceduto dosi per quasi 25mila euro

Spacciava sostanze stupefacenti nel Pistoiese, in particolare a Montecatini Terme. Per questo, al termine delle indagini, la polizia ha arrestato un cittadino montecatinese, di origini straniere, responsabile di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente. La custodia in carcere è stata emessa dal Gip di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di Pistoia, in seguito alle indagini svolte dal commissariato di Montecatini Terme, partite nel dicembre 2021 e che hanno consentito di accertare come l'indagato, in più occasioni, avesse ceduto droga a 7 diversi soggetti residenti nel comprensorio.

Le indagini sono iniziate da un controllo nei pressi del parco Cividale, alle spalle della stazione ferroviaria. Qui gli agenti notarono, in orario notturno, una persona sospetta. Dopo un controllo e la perquisizione personale, la polizia ritrovò addosso al soggetto degli involucri contenenti eroina. La perquisizione fu estesa all'abitazione, dove furono ritrovate altre dosi per un totale di 12 grammi e strumenti per la pesatura, il tutto sequestrato. In seguito da analisi su alcuni dispositivi informatici trovati in casa dell'indagato, gli agenti hanno estrapolato dati relativi a probabili consumatori i quali, sentiti a verbale, hanno confermato di essersi riforniti dall'uomo. Gli elementi raccolti, che hanno permesso alla polizia di accertare la cessione complessiva di 626 dosi con un guadagno dell'indagato di 24mila 960 euro, e la reiterazione del reato hanno portato all'arresto.