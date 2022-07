stories al Circolo Arci di San Miniato: presentazione del libro di Daniele Pasquini

Venerdì 22 luglio #stories sarà in trasferta al Circolo Arci G. Gori di Cigoli, a San Miniato: letture, vendo e scambio libri e la presentazione dell’ultimo romanzo di Daniele Pasquini, dal titolo Un naufragio, uscito per SEM Edizioni, a partire dalle 19. Ad accompagnare la serata, oltre al panorama unico, spritzetti e piatti freddi a prezzi popolari per le mani e l’esperienza della cucina del circolo. L’ingresso sarà libero e la sottoscrizione della tessera volontaria.

L'autore

Daniele Pasquini è nato nel 1988 in provincia di Firenze. Laureato in “Media e Giornalismo” presso la facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze. Giornalista pubblicista, addetto stampa, ha pubblicato alcuni libri. Per vivere si occupa di comunicazione e ufficio stampa. Già ospite all’interno della prima puntata di #stories, venerdì 22 luglio, dialogherà col pubblico (coordinato dai soliti Michele, Gabriele e Alessia, oltre a Diego Rossi, socio del Circolo, de La Stazione, scrittore e co-promotore dell’iniziativa): più un’agorà che la classica impostazione frontale Autore/Moderatore.

Sinossi

Valentina e Tommaso sono due trentenni come tanti: un’esistenza incerta, in bilico tra contratti a progetto e il sospirato posto fisso, qualche aperitivo in riva all’Arno, la ricerca di una casa che, con i loro stipendi, non possono permettersi. Nel momento in cui si sposano, sono già in crisi, anche se fingono di non vederlo. Il viaggio di nozze alle Seychelles è un disastro. Moglie e marito parlano poco e, quando lo fanno, escono fuori solo recriminazioni e malcontenti. Così, il ritorno a casa è vissuto come una liberazione. Ma il destino ha piani diversi per loro: il piccolo aereo su cui sono in volo viene sorpreso da una tempesta, nella turbolenza il portellone si spalanca e i due giovani vengono scaraventati giù. È un miracolo che sopravvivano, e sembra ancor più un miracolo l’isola che riescono a raggiungere, allo stremo delle forze. Ma Valentina e Tommaso ci mettono poco a comprendere la terribile verità: l’atollo è deserto.

Una lunga spiaggia bianca, qualche uccello marino, una foresta lussureggiante e, all’orizzonte, soltanto il blu sterminato dell’oceano. Per i due naufraghi comincia una lotta per la sopravvivenza: la ricerca dell’acqua e del cibo, il fuoco da accendere, un riparo da costruire. Una prova estrema, senza strumenti né competenze per affrontarla, che li porterà a confrontarsi con una natura tanto ostile quanto affascinante. Eppure, in quell’isolamento forzato, Valentina e Tommaso trovano finalmente il coraggio per guardarsi dentro, analizzando le paure e le incomprensioni che stanno disintegrando la loro storia.

E così l’isola deserta diventerà anche un’insperata occasione di salvezza: un viaggio attraverso i propri incubi e i propri ricordi, per tentare di uscirne, ancora una volta, insieme. Con un mix di ironia e di profondità psicologica, Pasquini attualizza il topos dell’isola deserta ai giorni nostri e se ne serve per raccontare l’avventura più pericolosa e affascinante di tutte: l’amore tra due esseri umani che si sono scelti, tra milioni di altri, con il folle obiettivo di diventare una cosa sola.

