Truffe ai danni di anziani a Prato: in fuga con l'oro di un anziana

Doppia truffa ai danni di persone anziane a Prato, una delle quali non è andata a buon fine grazie all'intuito della vittima.

Il primo raggiro ha visto come vittima una donna di 85 anni residente in zona via Picasso. Un uomo si è presentato alla sua abitazione fingendosi un tecnico della fornitura idrica e, una volta carpita la fiducia dell'anziana, accedeva nell'alloggio, invitando la vittima a mettere tutto l'oro da lei posseduto nel frigo di casa. Il truffatore, dopo aver atteso che la donna si distraesse, si è dileguato con l'oro. Dopo aver realizzato di essere stata vittima di truffa, l’anziana ha contattato le Volanti della polizia.

Il secondo episodio invece ha interessato un anziano di 85 anni residente in zona via Pomeria, che è stato invece vittima di un tentativo di truffa. L’anziano avrebbe ricevuto una telefonata nella quale l'interlocutore simulava di essere un carabiniere di Fiesole e gli diceva che il figlio dell'anziano aveva causato un incidente stradale, in cui una donna era rimasta gravemente ferita e che quindi, per evitare una probabile condanna a otto anni di carcere, sarebbe servito che l'anziano versasse a titolo di risarcimento la somma di 15.000 euro ad un avvocato che sarebbe giunto poco dopo a ritirarla. Sulle prime l’85enne accettava, ma al momento dell'arrivo del finto avvocato ha nutrito dei sospetti ed il truffatore, compreso il fallimento del raggiro, se n’è andato a bordo di un'auto.