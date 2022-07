'Una città per lo sport', a Empoli tutto pronto per il premio Aramini

Lunedì 11 luglio 2022. Questa la data da segnare in agenda per non mancare alla cerimonia di consegna del premio ‘Una città per lo sport’, dedicato ad Albano Aramini. Ospitata negli spazi del Chiostro degli Agostiniani di via dei Neri 15, prenderà il via alle 21.15 con ingresso libero: porte aperte a tutti coloro che vogliono celebrare i campioni dello sport empolese, dedicando loro un meritatissimo applauso.

Ecco i vincitori di questa edizione, dedicata a chi ha brillato nel 2021:

Prima sezione, per il miglior risultato promozionale: Polisportiva Santa Maria e Judo Kodokan Empoli;

Seconda sezione, per il miglior risultato agonistico: Asd Empoli Bridge;

Terza sezione, per il miglior risultato agonistico individuale: Vittoria Giraldi (Padel Villanuova);

Quarta sezione, per la divulgazione dell’immagine della città attraverso lo sport: Pietro Accardi, dirigente Empoli Fc;

Quinta sezione, per la promozione dello sport a livello sociale: Centro Ippico Empolese;

Sesta sezione, premio giornalistico ‘Antonio Bassi’: il giornalista Alessandro Lippi, per aver raccontato in maniera significativa lo sport locale.

Durante la serata, che ospiterà anche la cerimonia ufficiale di conferimento della stella di bronzo del Coni a Renzo Maltinti, sarà inoltre consegnata una menzione speciale a Peragnoli Auto e Maxismall mentre un premio alla carriera andrà a Fabrizio Corsi che, nel 2021, ha festeggiato trent’anni di presidenza alla guida dell’Empoli Fc.

LA STORIA DEL PREMIO ‘UNA CITTÀ PER LO SPORT’ – Istituito nel 1996 con lo scopo di consegnare, in un’unica cerimonia alla presenza di rappresentanti delle società sportive e delle autorità locali, il giusto riconoscimento ad atleti e atlete e società che ogni anno si distinguono particolarmente per i risultati sportivi raggiunti. Nel 1997 il Premio è stato intitolato alla memoria di Albano Aramini, assessore allo sport e vicesindaco, e rappresenta, quindi, il massimo riconoscimento per lo sport empolese consegnato dall'amministrazione comunale. L'assegnazione del premio "Una città per lo sport - Albano Aramini" è decisa da una apposita Commissione composta dai rappresentanti degli organi di informazione locale e da esponenti del mondo sportivo empolese.

