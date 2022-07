Aquateam Nuoto Cuoio, piovono medaglie ai Campionati Italiani

Questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 luglio, si sono svolti a Napoli i Campionati Italiani Assoluti estivi Finp. L'asd Aquateam Nuoto Cuoio ha partecipato con i tre atleti che hanno guadagnato i tempi limite previsti per l'iscrizione. "Per la società sportiva è stato un bel finale di stagione" scrive Aquateam in una nota, che su 7 gare disputate è salita sul podio 6 volte oltre ad un quinto posto.

I risultati

Martina Alfei ORO nei 10mt rana - ARGENTO nei 100mt Stile libero - BRONZO nei 50mt stile libero

Stefania Gemignani ARGENTO nei 100mt stile libero - ARGENTO nei 50mt stile libero - BRONZO nei 50mt DORSO

Giovanni Turini non raggiunge il podio ma si piazza al 5^ posto nei 50mt rana, sfoderando la sua miglior nuotata e abbassando il suo tempo d'iscrizione di quasi 4 secondi.

In questa occasione sono state chiuse e premiate varie classifiche nazionali che hanno visto la somma dei punteggi raccolti durante tutta la stagione.

Due classifiche riguardano da vicino la Asd Aquateam Nuoto Cuoio: il trofeo 'Futuri campioni 2022' che premia l'esito della stagione dei più giovani ha visto piazzarsi Aquateam al secondo posto nazionale.

"Preceduta dalla bravissima e importante Polha Varese, in questa stagione davvero imprendibile, per la società toscana questa posizione vale moltissimo!" affermano ancora da asd Aquateam Nuoto Cuoio. Orgoglio per aver contribuito anche alla Classifica delle Regioni, nella quale il nuoto paralimpico toscano si è piazzato al secondo posto preceduto dalla Lombardia, "un segnale importante della crescita dello sport paralimpico in Toscana".

"Speriamo che questi ottimi risultati aiutino a far conoscere il nuoto paralimpico in Toscana e che portino davvero nuovi giovani a provare questo fantastico sport. Chiudiamo così nel migliore dei modi che ci è stato possibile questa stagione sportiva - conclude Aquateam Nuoto Cuoio - sperando di aver la possibilità di continuare a lavorare per questi fantastici atleti".