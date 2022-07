Arrestato 24enne per spaccio a Montemurlo, hashish e contanti in casa

Arrestato dai carabinieri di Montemurlo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne pratese. Venerdì mattina i militari hanno fermato il giovane, già sorvegliato da tempo, in piazza del Comune a Montemurlo. Con sé il 24enne al momento del controllo aveva alcune dosi di hashish e dato l'esito positivo, la perquisizione si è estesa anche presso l'abitazione.

Qui i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di hashish suddivisa in dosi, materiale per taglio e confezionamento e due bilancine di precisione. Sequestrata anche la somma di 700 euro, ritenuto provento di spaccio. Per la perquisizione domiciliare ha collaborato, con i carabinieri di Montemurlo, l'unità cinofila della polizia municipale di Prato che, con i cani Tesla e Ritter, ha contribuito al ritrovamento di parte della sostanza stupefacente.