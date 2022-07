Cade in un dirupo durante un'escursione sull'Appennino, 12enne in salvo

È stato recuperato e tratto in salvo nel primo pomeriggio di oggi un bambino di 12 anni che, mentre stava facendo un'escursione, è caduto in un dirupo sull'Appenino. È successo dopo le 14 all'area naturalistica di Sasso Simone, a Sestino in provincia di Arezzo. Il bambino, residente in Emilia Romagna, è stato raggiunto dai soccorsi nonostante l'ambiente impervio.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso, la Misericordia di Sestino e il supporto logistico e cartografico del Soccorso Alpino Toscano. I soccorritori hanno individuato e recuperato il 12enne che è stato trasportato in elisoccorso, per i traumi subiti dalla caduta, in codice giallo all'ospedale di Cesena.