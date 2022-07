Fiamme a Montespertoli, due incendi tra Botinaccio e Baccaiano

Incendi in corso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 luglio, a Montespertoli. Due distinti roghi di sterpaglie si sono sviluppati in via di Tizzavoli e in località Botinaccio.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Petrazzi e di Empoli, numerose squadre della Racchetta e in supporto è stata inviata anche l'autobotte dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest e da Empoli.

Incendio risolto nel tardo pomeriggio a Baccaiano, in via Tizzavoli, dove le fiamme hanno coinvolto circa 3 ettari di vegetazione e 2000 mq di bosco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO