Il Rione Empolese si laurea campione di Pieve a Nievole

Dal punto di vista agonistico, festeggia il Rione Empolese, che ha vinto in finale per 3-1 contro il Rione Colonna, ma la soddisfazione è dell’intera amministrazione comunale e in particolare dell’assessore allo sport Lida Bettarini che, insieme al sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, hanno fortemente voluto che la manifestazione tornasse dopo due anni di forzato stop.

Si è chiuso quindi con un’accesa finale il Torneo dei Rioni 2022, manifestazione dedicata alla memoria del giornalista pievarino David Ignudi, la cui scomparsa ha di fatto nascere l’esigenza, subito condivisa da tutti, di un torneo in suo ricordo , e di Fabio Cinelli, Massimo Della Ratta e Daniele Iossa.

Il torneo si è sviluppato con un girone all’italiana, sul campo a otto nei pressi del Bar Stella del presidente Marco Morini e sede tradizionale dell’attività della polisportiva Via Nova, che ha visto scontrarsi i quattro rioni in lizza, per poi determinare le semifinaliste e le due partecipanti alla serata conclusiva, mentre il Rione Centro e il Rione Via Nova per quest’anno hanno dovuto accontentarsi della finale di consolazione, con i primi che hanno prevalso sui secondi.

Al termine le premiazioni, con la coppa intitolata a David Ignudi e ritirata, in un momento molto intenso e commovente dal sempre presente presidente del rione Rolando Magrini, dal quale proveniva il giornalista scomparso, per proseguire con quella al capocannoniere, intitolata a Massimo Della Ratta, alzata da Riccardo Frediani del Via Nova con 6 reti . Quindi il riconoscimento dedicato al giocatore più giovane, la targa del primo memorial Daniele Iossa , a Marco Leveque . classe 2005 del Rione via Nova. Infine il premio Fabio Cinelli al miglior portiere, vinto da Simone Pazzaglia del Rione Empolese.

"Non è stato un torneo scontato - ha dichiarato al termine della finale l’assessore allo sport Lida Bettarini -, la lotteria dei play off ha di fatto ribaltato la classifica del girone, ecco perchè è stato emozionante e pieno di sorprese. Ringrazio tutti i rioni, i loro calciatori, i dirigenti, la Uisp per l'organizzazione tecnica e in special modo Marco Morini presidente della Polisportiva Via Nova. Insieme a loro voglio ringraziare gli sponsor che hanno contribuito in modo sostanziale allo svolgimento della manifestazione : Milano Store99, Farmacia S.Lorenzo, l’Osteria di Angelo, Macelleria Angelo Papini, Vabematic e Crystal Bar". Una targa ricordo della manifestazione è stata consegnata a tutte le famiglie delle persone che non ci sono più da parte dell’assessore Lida Bettarini, a nome dell’amministrazione comunale.

Finale Rione Empolese-Rione Colonna 3-1

Rione Empolese : Pazzaglia, Pelli, Sani, Luciano, Ansuini, Luchi, Accardi, Biondi, Magrini, Rosi, Leto, Rotondo, Bonciolini, Noria. Allenatore Giacomo Gelli

Rione Colonna : Tiberi, Avallone, Pellegrini L, Pellegrini G., Ragalmuto, Ismaila, Pacelli, Felici, Fall, Parente, Pellegrinettì. Buonanno. Allenatore : Angelo Inglese

Arbitro : Ruggiero della sez. UISP Pistoia.

Reti : 10 ‘ Fall, 28’ e 33’ Accardi, 74’ Leto

Fonte: Comune di Pieve a Nievole