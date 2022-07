Incidente nella notte sulla 429, gravi ferite per un giovane centauro

Grave incidente questa notte, poco prima delle 2, lungo la Sr 429 a Castelfiorentino. Secondo quanto si apprende un giovane che si trovava in sella ad uno scooter è caduto nei pressi di una rotatoria a Castelnuovo d'Elsa, ed è rimasto gravemente ferito riportando traumi ad un piede e a una spalla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi, la Misericordia di Castelfiorentino e i carabinieri per i rilievi e accertamenti tuttora in corso. Il centauro, di 32 anni, è stato trasportato in codice rosso al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze.

Non è chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto nei pressi della rotatoria a Castelnuovo d'Elsa incrocio via Tassinari, ma dalle prime informazioni sembra che fosse priva di illuminazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno illuminato e messo in sicurezza l'area collaborando con il personale del 118 per soccorrere il ferito.

Da quanto emerso sembra inoltre che il sinistro che ha coinvolto il giovane sulla due ruote non sia l'unico ad essersi verificato nei pressi di quel tratto di strada durante la notte appena trascorsa, tra sabato e domenica 10 luglio.