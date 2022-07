Lavori in autostrada, chiuso per una notte allacciamento A11 Firenze-Pisa nord e uscita Prato est

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 luglio, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Bologna o da Roma, sarà chiuso l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa. Inoltre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi proviene da Bologna ed è diretto sulla A11 verso Pisa, potrà uscire alla stazione di Calenzano e da qui rientrare sulla A11 in direzione di Pisa;

chi proviene da Roma ed è diretto sulla A11 verso Pisa, dovrà uscire alla stazione di Calenzano e rientrare sulla A11 in direzione di Pisa;

per la chiusura dell'uscita Prato est, uscire alla stazione di Calenzano, sulla A1.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa