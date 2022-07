Musica nella notte, interrotta festa non autorizzata sull'Arno a Firenze: 60 identificati

Musica techno ad alto volume questa notte sulle rive dell'Arno a Firenze, dove le forze dell'ordine sono intervenute per una festa abusiva identificando circa 60 persone. È successo a Mantignano e a far scattare l'intervento della polizia e dei carabinieri sono state le segnalazioni dei residenti che, dalle case vicine, non riuscivano a dormire.

Sul posto, intorno all'1.30, sono intervenuti la Digos, le volanti della questura e i carabinieri della compagnia Oltrarno riscontrando la presenza di circa 150 persone, per la maggior parte giovani. Sarebbero state poste sotto sequestro ad un paio di soggetti le casse e la consolle utilizzata per diffondere la musica. Sono in corso di valutazione le denunce all'autorità giudiziaria delle 60 persone identificate, per i reati ipotizzati in fase di accertamento del disturbo della quiete pubblica, invasione di terreni e manifestazione non autorizzata e non preavvisata diversamente da quanto prevedono le normative vigenti.