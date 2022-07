"Pane o libertà", Paolo Rossi in scena alla Nuova Arena Pacini

Sabato 16 luglio ore 21:30 alla Nuova Arena Pacini a Parco Corsini a Fucecchio Paolo Rossi, artista poliediedrico, accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell'aquila e Alex Orciari, è in scena con Pane o libertà, che unisce stand up a commedia dell'arte e commedia greca. Il progetto intrapreso da Rossi comprende un tipo di azione teatrale ad alta valenza sociale. Lo spettacolo, che sfugge alle definizioni di genere ed è duttile nell'allestimento scenico, ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque luogo voglia ospitare la 'non replica', addirittura il teatro nel senso stretto del termine. Pane o libertà mescola la figura del primo Arlecchino, quello che possedeva il biglietto di andata e ritorno per l'aldilà, a quella che fu poi una delle sue evoluzioni come intrattenitore popolare capace di spaziare dalle stalle al cabaret.

"Giocando con l'illusione di mettermi sul palco sia come attore, sia come personaggio e come persona, rievocherò i miei sogni lucidi, fatti di storie che aiutano a resistere, a scegliere tra il pane e la libertà, o a non scegliere proprio" afferma Paolo Rossi. "Sono storie di artisti che per fortuna ho realmente incontrato nella mia vita. Imaestri Jannacci, Gaber, De Andrè, Fo e persino il fantasma della Callas; i comici del Derby e altri sconosciuti. Racconterò questi allegri morti che abitano l'interzona che li rende visibili solo a pochi cantastorie che li traducono agli umani".

La Nuova Arena Pacini, organizzata dal Comune di Fucecchio e dal Teatrino dei Fondi, prosegue fino a giovedì 4 agosto, nel suggestivo Parco Corsini di Fucecchio con gli appuntamenti di cinema e teatro (Anna Meacci 21 luglio)

Info e prenotazioni

353 4104119 | 0571 540870

www.nuovoteatropacini.it - www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei fondi