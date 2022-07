Sr 429, Lega Empolese Valdelsa: "Incidenti per illuminazione mancante, intervenire subito"

Altro fine settimana segnato da incidenti anche lungo la Strada Regionale 429 fra Empoli e Certaldo. Un tratto inaugurato da pochi anni, lungo il quale sono già numerose le notizie di incidenti con feriti e, ahinoi, anche deceduti.

"La SR429 è attraversata da milioni di auto e mezzi pesanti, nonostante sia un’opera concepita male se messa a confronto con l’importanza che ha per la logistica toscana e non solo, necessita di interventi immediati e puntuali". Così Eliseo Palazzo, Capogruppo Lega Empolese Valdelsa. "Sono settimane, se non mesi, che l’arteria pare abbandonata a se stessa; al di là dell’aspetto estetico, è sulla questione della sicurezza stradale che è opportuno concentrarsi. Ci sono lunghi tratti al buio e ampia vegetazione lungo la strada e sulle corone delle rotonde – spiega Palazzo. L’impressione, per chi guida, è che vi sia una continuità dell’itinerario anche in prossimità delle rotatorie; allo stesso modo è impossibile accorgersi delle rotonde, al buio, a causa della fitta vegetazione presente al centro delle stesse. Chiediamo con forza che Città Metropolitana ed Enti preposti intervengano per mettere in sicurezza questa strada".

Lo scorso novembre proprio il Capogruppo del Carroccio, in qualità di Presidente della Commissione Infrastrutture e trasporti ha portato all'attenzione del Consiglio dell'Unione dei Comuni una mozione per la sicurezza stradale, approvata dal consesso consiliare.

"Con rammarico ho visto gli incidenti accaduti negli ultimi giorni sulla rotatoria fra Via Sanminiatese e Via Tassinari. Manca l'illuminazione sulla strada e questo provoca diversi incidenti. Giovedì notte una macchina ha finito la propria corsa contro il guard rail, quando erano già sul posto i Carabinieri per un incidente successo poco tempo prima sulla parte opposta della rotatoria" spiega Carlotta Paolieri, Consigliere Lega Empolese Valdelsa e a Castelfiorentino, residente nei pressi del luogo interessato dagli episodi delle ultime ore.

"Ieri notte è dovuta intervenire addirittura la protezione civile a segnalare la rotatoria. Ringrazio le Forze dell'Ordine e la Protezione civile per essere sempre presenti - conclude Paolieri - ma l'augurio è che questo personale venga impegnato per altro e non per un problema facilmente risolvibile con interventi che dovrebbero essere la normalità".

"Torneremo nuovamente sull’argomento, in Consiglio e presso gli Uffici tecnici, con l’augurio che possa essere da sprone per far risolvere problemi frequenti e denunciati ripetutamente dai cittadini – concludono i due Consiglieri della Lega. Non è più accettabile restare a guardare di fronte a questa escalation di dolore. Sindaci e esponenti di maggioranza si mettano una mano sulla coscienza e intervengano subito".

Fonte: Lega Salvini Empolese Valdelsa