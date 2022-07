"Stelle, Ville e Meraviglie": concerti gratuiti in otto location nel Pisano

Il festival "Stelle, Ville e Meraviglie" arriva alla settima edizione con una serie di concerti gratuiti, tra ville, parchi e antichi borghi storici che non fanno parte dei cosiddetti circuiti "mainsteam" del turismo e della cultura.

Proprio per incentivare la scoperta e la fruizione di questi luoghi il festival è totalmente gratuito, ed è uno dei pochi festival in Toscana ancora ad ingresso libero.

Il programma darà largo spazio alle chitarre, Tolo Marton, Marco Di Maggio, Oscar Bauer, Alex J Corsi, Samuele Ribechini... ma anche ai sax di Nico Gori, Cris Pacini e Massimo Giuntini.

Si inizia mercoledì 13 luglio dalla Villa Baciocchi di Capannoli con il concerto del grande chitarrista trevigiano Tolo Marton, vincitore del premio "Jimi Hendrix" contest internazionale promosso dalla stessa famiglia di Hendrix; ma gli eventi di rilievo saranno molti altri: Nico Gori uno dei più quotati jazzisti italiani, braccio destro di Stefano Bollani che molti hanno potuto vedere in tour anche con Drusilla Foer, il funambolico Marco Di Maggio che vanta collaborazioni anche con i musicisti di Elvis Presley, il debordante talento della chitarra acustica Oscar Bauer, gli Willo's di Stephanie Martin oramai tra le più accreditate band di musica irlandese in Europa, ma non solo folk, blues, rock'n roll, jazz con alcune interessanti band del panorama toscano.

"Stelle, Ville e Meraviglie" si caratterizza come un festival dedicato agli amanti della musica di qualità, quella davvero "suonata" su un palco, dove le emozioni e le note possono anche cambiare sera per sera e dove la performance può ancora essere influenzata dalla bellezza del luogo e dall'interazione con il pubblico.

Capannoli, Santo Pietro Belvedere, Montefoscoli, Partino, Canneto di Monteverdi m.mo, Lorenzana, Camugliano, Casciana Alta, queste le 8 location di questa edizione per il festival che si concluderà il 28 agosto.

Per informazioni: QUI o info@lacompagniadelbosco.it.

