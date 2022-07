Teatro per bambini a Montelupo, sul palco Le Strologhe con "Fiabe in Cerchio"

Il teatro de "Le Strologhe" arriva a Montelupo Fiorentino con "Le Fiabe in Cerchio": Il terzo appuntamento della rassegna teatrale per bambini è fissato per martedì 12 luglio al Campino in via Giro delle Mura a Montelupo alle ore 21:15.

Tutto al femminile lo spettacolo diretto e interpretato dalle due artiste Carla Taglietti e Valentina Turrini. Entrambe nate nel 1982 decidono di unire la loro passione per il teatro, fondando nel 2005 la compagnia Le Strologhe. Il loro repertorio teatrale e la proposta formativa per bambine/i e ragazze/i vertono principalmente su racconti, musiche e canti di differenti tradizioni messi in scena tramite le tecniche del teatro d’attore, di figura e di narrazione. Nello spettacolo “Le Fiabe in Cerchio” le due narratrici raccontano due storie di paesi lontani. Suoni e canti si fondono per evocare le immagini delle fiabe. Le storie in questione saranno: “OSKUS – OOL LE TRE ARTI – FIABA DALLA REPUBBLICA DI TUVA” e “VASSILISSA – FIABA DALLA RUSSIA”. La prima è una storia che arriva dalla terra di Tuva, uno splendido paese che confina con Mongolia, Altai ed altre piccole repubbliche della Federazione Russa. Lassù le vette, sempre innevate, sono moltissime e la Taiga nutre il suo popolo con mille frutti. Ösküs-Ool è il protagonista di molte avventure, che pastori e cacciatori Tuva si tramandano da secoli. In questa storia Ösküs, rimasto orfano, riceve in eredità un immenso gregge che decide di donare a chi può insegnargli cose nuove.

Nella seconda storia arriviamo ancora di più a nord di Tuva: in Russia. Là, in una dacia, una casa tutta di legno, vive la piccola Vassilissa. Prima di morire sua madre le dona una bambola: “Abbi cura di lei e nutrila quando ha fame”, le dice. Quella bambola è tale e quale a Vassilissa, ha la sua stessa gonna gialla, il fazzoletto verde e gli stivaletti rossi. Da qui inizia il viaggio di Vassilissa alla ricerca del fuoco: deve raggiungere la casa della strega Baba Jaga, l’unica che lo possiede. Quello di Vassilissa è un viaggio di iniziazione. La piccola all’inizio possiede soltanto il coraggio, ma con il procedere della storia e grazie all’aiuto della sua bambola, matura la saggezza necessaria a riportare il fuoco nella sua casa.

Di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini

Pubblico: a partire dai 4 anni

Tecnica: narrazione, canti e musica dal vivo

Durata: 50’ minuti

Ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure 0571-1590301

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa