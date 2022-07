Aggredita al volto coppia di 16enni dalla vicina di casa

Aggrediti due 16enni alle 8 di ieri mattina in un condominio lungo l'Aurelia a Pisa. Una volante della questura è giunta su segnalazione di un'aggressione. Pare che per cattivi rapporti tra condomini, una giovane pisana abbia aggredito la coppia di minori. La ragazza è stata ferita sotto l'occhio con una chiave, il ragazzo è stato colpito con un pugno al volto. La donna non è stata inizialmente rintracciata ma le testimonianze hanno permesso di chiarire la sua identità. Starà alle giovani vittime e ai genitori scegliere se denunciare la donna.