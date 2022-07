C'era una volta Petroio, film-intervista sui 75 anni del circolo

Circa 75 anni fa, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di persone che lavoravano per la Fattoria Alessandri chiesero di usare quella che all’epoca era un rimessa per gli attrezzi e le macchine agricole per farne un luogo di incontro.

Inizia così la storia della Casa del Popolo di Petroio.

Una storia fatta di aperture serali e briscole, riunioni politiche e sindacali, balli e concerti, Feste dell’Unità , dibattiti e iniziative culturali e ricreative, capace di continuare ancora oggi di costruire e dare voce a una comunità.

In questa intervista ascoltiamo le voci di coloro che il Circolo lo hanno costruito, letteralmente mattone dopo mattone, giorno dopo giorno facendone un luogo aperto e ospitale, capace di unire uomini e donne, giovani e meno giovani.

Con questo film- intervista vogliamo ringraziare i fondatori e coro che in questi anni hanno continuato a far vivere e crescere il Circolo, convinti che è possibile continuare a costruire una comunità solidale capace di confrontarsi e divertirsi, una risorsa per le persone e per tutto il territorio.

Vi aspettiamo per vedere il film e brindare insieme.