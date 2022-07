Clima, il ruolo dei medici nel focus mensile dell’Ordine di Firenze

Quale ruolo possono giocare i medici rispetto alle sfide dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento ambientale? È il tema che sarà al centro del nuovo appuntamento con le “Pillole del mercoledì”, in programma per il prossimo 13 luglio nella sede dell’Ordine di Firenze, dalle 20 alle 23.

“Un momento di approfondimento e di confronto - spiega Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine - che accorcia le distanze tra i medici del territorio, sviluppando ogni volta nuovi temi intorno ai quali si innesta un dibattito estremamente proficuo per la crescita umana e professionale dei nostri iscritti”.

Il prossimo tema si presenta particolarmente sfidante, perché pone a contatto due realtà solo apparentemente lontane. Sarà l’occasione per fornire dati rilevanti in ordine al cambiamento climatico in corso, interrogandosi al contempo sul ruolo dei medici di famiglia di fronte a questi complessi scenari.



Traiettorie che verranno individuate nel dettaglio dai professionisti che interverranno: il Dr. Sergio Baglioni – MMG, Dr Piero Dattolo - Presidente OMCEO Firenze, Dr. Franco Bergesio - Specialista in Nefrologia, Presidente Medici per l’Ambiente, Dr. Salvatore Mazzeo - Specialista in Neurologia, Rappresentante Associazione «Chi si cura di te», Dr.ssa Maria Grazia Mori – MMG e il Dr. Antonio Cosimo Tripoli - MMG.



Per iscrizioni scrivere a: t.delucia@omceofi.it 055/0750625

Fonte: Ordine Medici Firenze - Ufficio Stampa