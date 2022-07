Consiglio comunale di San Miniato, si parla di Keu e aborto

Il prossimo Consiglio comunale di San Miniato si terrà martedì 12 luglio 2022 alle 17:30 nel Palazzo Comunale, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza). Ecco l'ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (Deliberazione G.C. n. 72 del 24.06.2022).

3. Risposta ad interpellanza presentata il 28.04.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Alloggi sociali”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 28.04.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Sanità”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 28.04.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Fibra ottica a La Serra”.

6. Mozione presentata il 01.06.2022 dal Gruppo Consiliare “Forza Italia” ad oggetto: “Riconoscimento della cittadinanza onoraria alle 55 vittime della strage del Duomo di San Miniato”.

7. Mozione presentata il 05.07.2022 dai Gruppi Consiliari “Partito Democratico”, “Riformisti per San Miniato” e “Uniti si Può” ad oggetto: “In merito ai recenti manifesti comparsi in diverse città italiane con contenuti discriminatori e fuorvianti rispetto alla normativa vigente finalizzata a garantire a tutte le donne il diritto all’interruzione di gravidanza”.

8. Mozione presentata il 28.04.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Keu”.

9. Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi – Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà). Immediatamente eseguibile.

10. Regolamento per la valorizzazione immobiliare: la cessione della nuda proprietà e lo svincolo delle aree PEEP. Approvazione aggiornamento. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

11. Patrimonio. Accettazione di donazione di area limitrofa alla scuola primaria G. Giusti in località La Scala. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

12. Patrimonio. Accettazione di donazione di area in via Cavour – Località San Miniato Basso. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa