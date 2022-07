Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti in tour alle Cascine

Un album realizzato a quattro mani e un tour che sta infiammando i festival estivi.

Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti saranno in concerto giovedì 14 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze per presentare “Meme K Ultra”. Inizio ore 21,30. La serata è a ingresso libero.

Uscito lo scorso marzo per La Tempesta Dischi/distr. Artist First, “Meme K Ultra” suggella un incontro che potremmo definire magico: le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali andando oltre, hanno infatti creato un sound nuovo che ha trasformato questo lavoro in un disco memorabile, dando vita al suono di un vero Supergruppo.

Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti.

I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più ‘old school’ e le sonorità del rap più attuale.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Prima e dopo il concerto, spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall'India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Estra, Regione Toscana-Giovanisì.

Info www.ultravoxfirenze.it, www.lndf.it e sui canali social dei siti.