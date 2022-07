Due terreni donati per i più piccoli al Comune di San Miniato

Due donazioni che verranno messe nero su bianco con due punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di domani, martedì 12 luglio, a San Miniato. Due aree che sono al servizio dei più piccoli e che entrano a pieno diritto a far parte delle aree a gestione comunale.

La prima porzione in via Cavour a San Miniato Basso riguarda una particella del Giardino Maria Laura, rimasto ancora nei possedimenti della signora Maura Nacci, colei che ha voluto il giardino e che ha speso oltre 200mila euro per il parco attrezzato in memoria della figlia. "Non cambierà niente per i cittadini - spiega il sindaco Simone Giglioli -, ma il Comune ne prenderà pieno possesso. Si fa ordine in vista di una lottizzazione che partirà a breve in zona, per salvaguardare l'area".

La seconda invece è a La Scala. Anche in questo caso una parte di giardino già utilizzata dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria 'Giusti'. "Quella parte di giardino vicina ma non attaccata alla scuola era oggetto di comodato - conferma il primo cittadino -. Adesso questo accordo è in scadenza e la famiglia Bartali ce lo donerà. Un'area a servizio della scuola per le attività all'aperto". Si aggiunge all'aula all'aperto in memoria del maestro Beppe Vegni inaugurata poche settimane fa.

Elia Billero