È una studentessa dell’Università di Siena la prima a conseguire il doppio titolo con l’Università di Siviglia

Nei giorni scorsi la prima studentessa senese ha conseguito a Siviglia il Master in Investigaciòn Medica: Clinica y Esperimental e la laurea in Medical Biotechonologies frutto di un accordo di double degree tra l'Università di Siena e l'Università di Siviglia.

Vittoria Forconi ha discusso una dissertazione di master dal titolo “Study of the antimicrobial activity of synthetic peptides against carbapenemase-producing gram-negative bacteria”.

La tesi è frutto del lavoro svolto dalla studentessa insieme ai suoi due tutor, il professor Alessandro Pini, docente del dipartimento di Biotecnologie mediche e della professoressa Lorena López Cerero, del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Siviglia. La professoressa Maria Grazia Cusi, il professor Francesco Iannelli e il dottor Giuseppe Giordano, Responsabile della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea, hanno nel tempo perfezionato l’accordo con l’Università di Siviglia grazie anche all'impegno del professor Juan Ramòn Lacalle, già decano della Facoltà di Medicina del prestigioso ateneo spagnolo.

Il doppio titolo è un programma che consente, frequentando per un periodo in una sede universitaria estera, di conseguire il titolo di studio presso due università. Sono attualmente 11 i corsi con doppio titolo attivati all’Università di Siena.

Fonte: Università di Siena