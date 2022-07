Inaugurato il Valdera Talent Job Day

Oltre 40 aziende, più di 150 ragazzi solo nella giornata di inaugurazione. Sono i numeri del Valdera Talent Job Day, che, tra oggi e domani, alle scuole del Villaggio Scolastico di Pontedera, mette in relazione imprese e professionisti del territorio della Valdera con i diplomati di Itgc Fermi, Itis Marconi e Ipsia Pacinotti. L'organizzazione dell'evento è stata curata, oltre che dai tre istituti superiori, dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, mentre il Comune ha offerto supporto e ha dato il patrocinio all'iniziativa.

Presente al simbolico taglio del nastro, ospitato presso l'aula magna del Fermi, anche l'Assessora regionale a istruzione, formazione e lavoro, Alessandra Nardini: "Il collegamento tra giovani, scuola e mondo del lavoro è fondamentale - ha ricordato Nardini - e l'occasione di questi due giorni credo sia preziosa per le diplomate e i diplomati. E' importante mettere in contatto queste ragazze e questi ragazzi con le aziende e gli studi professionali del territorio per riuscire a migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Come Regione - ha aggiunto l'assessora - abbiamo l'obiettivo di abbattere il tasso di disoccupazione giovanile, garantendo un'occupazione sicura, stabile e di qualità. Per farlo siamo impegnati nel migliorare ancora di più il collegamento tra istruzione, formazione e lavoro, che non a caso abbiamo voluto ricomprendere in un unico assessorato regionale. Queste due giornate sono anche l'occasione per far conoscere alle ragazze e ai ragazzi i nostri servizi offerti dai nostri Centri per l'Impiego, una rete diffusa capillarmente sul territorio, che stiamo potenziando grazie ad investimenti importanti."

"Non date per scontati questi strumenti messi a disposizione e fatene tesoro - ha detto il Sindaco Matteo Franconi rivolgendosi direttamente alla platea di giovani presenti - si tratta di una spinta importante per chi esce dalle scuole e decide di non proseguire gli studi ma mettersi a disposizione del mondo del lavoro. E per le nostre imprese mettiamo in campo forze, idee e progettualità legate ai giovani del territorio. Stamani qui c'è tanta Valdera e voglia di fare squadra ed è il valore aggiunto che portiamo a casa, facendo in modo che diventi una opportunità costante per tutti quelli che usciranno dalle nostre scuole".

Parole condivise da Stefania Dini, dirigente di Arti Toscana:"I ragazzi che hanno chiuso il percorso di studi devono sapere cosa c'è una volta che è chiusa la porta della scuola. Università e formazione per chi vuole proseguire, ma, per chi sceglie il mondo del lavoro, i servizi per l'impiego sono un supporto e un aiuto all'inserimento. In Toscana i servizi sono gestiti da una rete pubblica e sono punto di riferimento per informazioni, orientamento, erogazione di servizi. E ai centri per l'impiego si rivolgono le stesse imprese, per incrociare domanda e offerta. L'iniziativa del Valdera Talent Job Day va proprio in questa direzione".

