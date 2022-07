Incendio di sterpaglie, le fiamme minacciano un allevamento di suini

I vigili del fuoco del comando di Pisa, sono intervenuti nel comune di Peccioli in via Molino del Carfalo, per un incendio di sterpaglie che minacciava un allevamento di suini. Sul posto hanno operato due squadre, due autobotti e mezzi fuoristrada e personale AIB della Regione. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate rapidamente evitando che il rogo andasse a danneggiare il vicino allevamento di suini.