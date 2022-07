Le iniziative in notturna del Museo Archeologico di Artimino

Le iniziative di agosto proposte dal Museo Archeologico di Artimino si svolgono di sera e sono rivolte ai giovani visitatori:

- per la “Notte di San Lorenzo in compagnia degli Etruschi”, sabato 10 agosto alle 21 ci sarà una visita guidata al Museo dedicata agli dei e ai rituali della religione etrusca. Al termine della visita i bambini parteciperanno ad un laboratorio di manualità per riprodurre con l’argilla il celeberrimo “Fegato di Piacenza”. Sono invitati a partecipare i bambini dai 5 ai 12 anni;

- sabato 20 agosto alle 21, tornano le “Indagini notturne al Museo” che prevedono una attività “investigativa” tra i reperti archeologici, con l’ausilio delle torce elettriche. L’iniziativa è indicata per bambini dai 6 ai 12 anni.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro le ore 13 del giorno precedente l’attività scrivendo una e-mail a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

oppure telefonando allo 055 8718124. Il costo delle iniziative è di 5 euro a persona, comprensivo del biglietto di ingresso, Il Museo Archeologico di Artimino è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Chiuso il mercoledì e lunedì 15 agosto. Informazioni e aggiornamenti sul sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it, sulla pagina Facebook museoarcheologicoartimino e sul profilo Twitter

Fonte: Museo di Artimino