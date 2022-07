Luglio di concerti e teatro all'aperto a Santa Croce sull'Arno

L’offerta vede il ritorno di due appuntamenti ormai fissi per il pubblico santacrocese: i concerti di a Cielo Aperto e gli spettacoli teatrali della rassegna del Teatro Comico Amatoriale.

Arrivato quest’anno alla dodicesima edizione, si rinnova il ciclo di incontri musicali a cielo Aperto, progetto che si inserisce nel programma annuale di Villa Pacchiani ed è curato dalla direttrice Ilaria Mariotti. Quest’anno la programmazione intende costituire un affondo su due strumenti ad arco: violoncello e violino suonati in duo o come voci sole e potrà godere della musica di professionisti di fama internazionale che porteranno la loro sapiente arte nella splendida cornice del giardino di Villa Pacchiani. Come sempre i concerti si svolgeranno il giovedì sera, dal 14 al 28 luglio compresi, alle ore 21,30. Dal 22 al 24 luglio compresi tornano anche le commedie della rassegna di teatro comico, come da consuetudine in piazza Partigiani, sempre alle 21,30.

Nata nel 2002 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Santa Croce Sull’Arno, all’interno del progetto contenitore “IntesaTeatro Amatoriale” con la direzione artistica dell’associazione “Four Red Roses”, la rassegna giunge quest’anno alla sua ventesima edizione, un traguardo importante. Anche quest’anno l’offerta vede mettere in scena un teatro divertente, mai volgare, che sa rinnovare anche grandi classici della commedia teatrale italiana e non. Una maniera intelligente per animare una piazza e far divertire il pubblico.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e non è necessario prenotare.

Info: 0571 30642 – 0571 389853

PROGRAMMA

Giovedì 14 luglio: Duo Gaudio-Simonacci (Fabiola Gaudio al violino e Marco Simonacci al violoncello) in Il duo violino e violoncello tra Est e Ovest in Europa. Il concerto presenterà le composizioni di due autori, il Duo per Violino e Violoncello di Erwin Schulhoff (1894 –1942) e Sonata per Violino e Violoncello di Maurice Ravel (1875 – 1937), inclusi nel progetto discografico intermezzato da una bellissima sonata per Violino e Basso continuo di Handel (1865 – 1759).

Giovedì 21 luglio: Patrizio Serino in Danze senza tempo. Patrizio Serino propone un programma che mette in luce la varietà di stile delle Suite per violoncello secondo composizioni e autori molto distanti nel tempo: la Suite n 3 di Johann Sebastian Bach (1865 - 1750), le Suite per violoncello solo di Paul Hindemith (1895 – 1963) e di Gaspar Cassadó (1897 – 1966).

Venerdì 22 luglio: Teatro Studio in LA LOCANDIERA ’60 - da Carlo Goldoni Regia: Roberto Birindelli. Commedia di costume che fotografa gli eterni vizi e debolezze del genere umano per dei messaggi senza tempo. Anche questa messa in scena de La Locandiera, come quella di Goldoni, è ambientata a Firenze ma la componente toscana diventa essenziale per sottolineare la dicotomia tra le classi dominanti e il popolo. Il vero motore della vicenda non è l’amore ma il soddisfacimento del proprio interesse materiale e il mantenimento dei privilegi di classe. La locandiera, Miranda, la protagonista esprime tutta la sua modernità nelle libertà delle scelte sentimentali: scelte coraggiose negli anni’60 e oltre.

Sabato 23 Luglio: La Tartaruga in MUORI! AMORE MIO... di Aldo De Benedetti Regia: Fabrizio Corucci. Muori amore mio, commedia divertente, che presenta il classico triangolo: marito, moglie, amante, ma con l’eccezione che il gioco ruota intorno non all’amore ma al famigerato denaro, causa di insoddisfazioni e “omicidi”. Blacklady della piece, una giovane e spensierata ragazza che diviene man mano una donna sicura e matura al passo con i tempi che usa come marionette gli stereotipati marito e amante facendoli restare imbrigliati senza via di scampo.

Domenica 24 Luglio: Krios Teatro in COME SI RAPINA UNA BANCA di Samy Fayad Regia: Luisiana Tognarini Commedia brillante con personaggi caratterizzati secondo gli schemi della comicità napoletana. La famiglia di Agostinone vive in una baracca in assoluta povertà, nonostante le strampalate invenzioni del capo famiglia, la ricerca vana di un lavoro da parte del figlio Tonino e l'inattività dell'altro, che passa il tempo a pensare. L'entrata in scena della vedova Altavilla fa loro venire in mente l’ idea di rapinare una banca, ma l'improvvisa e inopportuna comparsa di un gatto nero cambierà l'esito della vicenda

Giovedì 28 luglio: Marco Serino in Alone. il programma del concerto prevede l’esecuzione della Toccata e fuga BWV 565 per violino solo (nella ricostruzione dello stesso Marco Serino) e la Partita n. 2 in re minore per violino solo, BWV 1004 di Johann Sebastian Bach e La Tempesta per violino solo di Giovanni Sollima (1962 -). Il concerto si fonda su brani dove l’ispirazione dell’artista è tratta dalla spiritualità e dalla suggestione della natura. Accostando brani storicamente lontani il concerto mostra un sentire universale e che va oltre il tempo ed il vissuto. Un viaggio dentro se stessi ed attraverso la voce del violino solo.

