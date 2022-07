Musei d'estate, poesia alla Collegiata e ricerche di conchiglie

"Musei d'estate", cartellone di iniziative che propone le rassegne "Gli occhi, la bocca. Quattro serate di parole nei musei empolesi" e "Una sera al museo", entra nel vivo e lo fa con iniziative da non perdere nel segno dell'arte e dello stare insieme. Domani sera, martedì 12 luglio 2022, nuova tappa per 'Gli occhi, la bocca', realizzata dal Comune di Empoli con la collaborazione de La San Paolo* Libri & Persone: dalle 21.30, nel chiostro del Museo della Collegiata, spazio a 'Pierrot lunaire - Davoli, Del Sarto, Pelliti. Tre poeti in un plenilunio d'estate'. L'ingresso è libero.

Per partecipare alla prossima iniziativa firmata "Una sera al museo" c'è invece da attendere giovedì 14 luglio: "Le conchiglie tra natura, cultura, storia e arte", questo il tema, prenderà il via puntuale alle 21.30 al Museo Civico di Paleontologia. Per partecipare all'incontro, pensato per bambine e bambini da 6 a 11 anni di età (massimo 10 partecipanti con i loro genitori), è necessario prenotare entro le ore 18 del giorno precedente l'iniziativa. Il costo è di 15 euro, oltre al biglietto d'ingresso.

Per avere maggiori informazioni sulle iniziative del cartellone "Musei d'estate", che proseguirà per tutto il mese di luglio, è possibile cliccare su www.empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa