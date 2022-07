Notte dei calici, un brindisi in piazza a Empoli

Nuova settimana e nuove iniziative per il Centro Storico di Empoli. Archiviati i primi due successi del palinsesto estivo con la prima edizione dell’Empoli Beer Fest e il gradito ritorno della Notte Bianca, è subito il momento di guardare avanti.

Martedì 12 e giovedì 14, doppio appuntamento in Piazza della Vittoria per la “Notte dei Calici”. Una selezione di eccellenze enologiche si riuniranno eccezionalmente a Empoli per far degustare i propri vini.

L’apertura della manifestazione è prevista dalle ore 20:00 con ingresso libero. Gli assaggi saranno accompagnati dalla spiegazione attenta di sommelier qualificati e dei proprietari delle aziende presenti.

Come per ogni martedì e giovedì di luglio i locali del giro faranno servizio già dall’ora dell’aperitivo, mentre i negozi saranno aperti fino a mezzanotte.

La Notte dei Calici è realizzata da Associazione per il Centro Storico di Empoli in collaborazione con Confesercenti Empoli e con Enoteca Santamaria. Le aziende presenti saranno: Mario Costa, Parentini, Monna Caterina, Marzocco, Famiglia Falorni, Tinti, Podere Fornace, Castello di Coiano, Azienda Agricola Ammirabile, Fattoria di Piazzano, Casalvento, Azienda Agricola Francesca, Tenuta Barbadoro, Le Colline di Leonardo, Santa Lucia Vini, Le Terre di Salu, Montaioncino.

“Brindiamo all’estate – dichiarano gli organizzatori – un centro storico che finalmente torna ad essere quello che abbiamo sempre conosciuto. Vivo, vissuto, dinamico e con un’offerta commerciale senza paragoni. I nostri locali saranno pronti come sempre per offrire il servizio aperitivo e cena mentre nei negozi continuano le occasioni dei saldi estivi. Un’altra imperdibile opportunità per passare un bella serata, magari sorseggiando un buon calice di vino”

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa