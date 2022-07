Erano in programma da oggi in orario notturno, ma la rottura di un macchinario ha portato al rinvio dei lavori di ripristino dei giunti del Viadotto all’Indiano. I lavori, che interesseranno la rampa di uscita verso via Pistoiese provenienza Scandicci, saranno riprogrammati non appena il macchinario tornerà funzionante e disponibile per l’intervento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa