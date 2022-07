San Frediano piange Federica Franceschi, scomparsa a soli 37 anni

È scomparsa a soli 37 anni Federica Franceschi, titolare insieme al marito del Bar Pasticceria Fashion Café nel centro di San Frediano a Settimo. Dolore per la prematura scomparsa in tutta la comunità della frazione nel comune di Cascina che si stringe in queste ore alla famiglia di Franceschi, che lascia anche un figlio piccolo.

"Eri luce, eri sorriso, eri amore - scrive il marito su facebook - il mare la tua forza, i girasoli la tua bellezza infinita. Finirò le mie lacrime per te". La commovente lettera si conclude, "questo non doveva essere il finale che meritavi, che non ci meritavamo assolutamente. Perché eravamo una famiglia perfetta insieme. Aiutaci da lassù, dammi la forza".

Tanti i messaggi di cordoglio e ricordo che nelle ultime ore scorrono sui social, da parte di coloro vicini alla coppia e che hanno conosciuto la giovane mamma. Annullata per lutto la Notte Bianca dei commercianti, che avrebbe dovuto svolgersi a San Frediano venerdì 15 luglio.