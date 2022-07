Sanità e equità di genere, una tavola rotonda sul ruolo dei Comitati unici di garanzia

“Il recente riconoscimento ricevuto dal Comitato unico di garanzia dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana per un progetto sul bilancio di genere e per lo sviluppo di una cultura inclusiva contro le discriminazioni è un esempio della centralità che i Cug nel servizio sanitario regionale rivestono nella promozione dell’equità di genere in sanità. Sono organismi che in questi anni hanno svolto una lavoro prezioso, contribuendo a contrastare disagio lavorativo e disuguaglianze e portando la Regione Toscana alle prime posizioni in Italia nell’applicazione e diffusione delle politiche di genere nel sistema sanitario”.

La consigliera di parità Maria Grazia Maestrelli ricorda il premio “Leads” sulle best practice per la leadership femminile assegnato alcuni giorni fa alla Aoup dall'Associazione “Donne leader in sanità” per presentare la tavola rotonda in programma mercoledì prossimo 13 luglio dalle 10 nella Sala delle esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10 – Firenze). Un incontro per fare il punto su impegno e attività dei Comitati unici di garanzia nelle Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie, ovvero i Comitati introdotti nella Pa nel 2010 con l’obiettivo di garantire l’uguaglianza formale e sostanziale tra lavoratrici e lavoratori.

L’incontro, promosso dalla consigliera di parità della Regione Toscana, si intitola “Le potenzialità dei Cug nella realtà toscana”. In apertura vedrà i saluti dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Nella propria introduzione, la consigliera di parità Maestrelli farà un bilancio sul primo anno di attività dell’Osservatorio regionale sulle politiche di genere in sanità, nato per misurare, valutare e monitorare l’impatto delle differenze legate al genere, sia in termini di performance che di azioni nelle aziende pubbliche e private.



Al confronto parteciperanno le presidentesse dei Comitati unici di garanzia delle Aziende sanitarie e di quelle ospedaliero-universitarie della Toscana.



Hanno garantito la loro presenza Milena Vainieri, direttrice della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, e Gerardo Anastasio e Concetta Liberatore, rispettivamente segretario di Anaao Toscana e delegata affari legali e politiche di genere dello stesso sindacato.



Intorno alle 13 è prevista la conclusione dell’evento.