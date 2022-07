Da Serravalle a Pontorme, parte la nuova strada di collegamento da 2 milioni di euro

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 luglio 2022, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la zona sportiva e la Statale 67 'Tosco Romagnola'. Uno step che di fatto significa l'apertura del cantiere che vede al centro un'opera da oltre 2 milioni di euro. Un'opera strategica per il sistema stradale empolese: permetterà di dare ossigeno alla viabilità congestionata della parte est della città, liberando il traffico urbano dei centri abitati e migliorando quindi la qualità della vita dei cittadini che frequentano o vivono il quartiere di Serravalle e non solo.



Dopo la fase di cantierizzazione, attualmente in corso, è prevista la bonifica bellica dell'area propedeutica all'avvio dei lavori per la realizzazione del rilevato stradale, della pavimentazione e della viabilità complementare. Il tracciato stradale si snoderà da via di Serravalle, attraversando la zona di Pontorme, fino a congiungersi alla statale 67 in corrispondenza della nuova rotatoria all’intersezione con via della Piccola.

La strada, che sarà lunga poco più 900 metri, tutta in rilevato e a due corsie, una per senso di marcia, intersecherà via di San Martino a Pontorme, via di Cortenuova, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria, e via Pontorme.

Lungo tutto il nuovo tracciato, il progetto prevede da un lato la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di circolazione e dall’altro la realizzazione di un marciapiede: la ciclabile andrà a collegarsi con il percorso, attualmente in fase di realizzazione, su via delle Olimpiadi e via di Serravalle.

In questo modo, sia la 'bretella' sia la pista ciclabile consentiranno di raggiungere la scuola primaria di Pontorme in corso di realizzazione dietro il plesso scolastico 'Vanghetti', la cui consegna dei lavori è avvenuta nei giorni scorsi, giovedì 7 luglio 2022.



I lavori avranno una durata prevista di 365 giorni.

"Prende il via uno dei cantieri più importanti per la nostra città - sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - La realizzazione della strada di collegamento tra Serravalle e la statale è uno degli impegni precisi che avevamo preso con i cittadini nella campagna elettorale del 2019 e, nonostante la pandemia e i mille problemi che la crisi post Covid si porta dietro, oggi possiamo dire che lo rispetteremo. Quella strada cambierà in meglio la vita dei cittadini non solo di Empoli est ma di tutti coloro che nel quartiere di Serravalle si recano per servizi importanti come gli impianti sportivi e il mercato settimanale. La strada sposterà un notevole carico di traffico fuori dal quartiere che per la prima volta sarà raggiungibile senza dover attraversare l’Orme. Oltre alla strada, la costruzione della pista ciclabile annessa è pensata per intersecarsi con il sistema di piste ciclabili e dunque per creare una valida alternativa per la mobilità sostenibile".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa