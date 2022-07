Solidarietà all'Uisp Village con Bhalobasa per la Repubblica Democratica del Congo

Giornata di solidarietà domani, martedì 12 luglio, all'Uisp Village (Via Litoranea 68, Marina di Pisa) in collaborazione con Bhalobasa, l'associazione di Perignano che dal 1991 si occupa di sostegni a distanza.

L’evento ha per tema "Chi trova una guerra, trova un tesoro. Le sfide di Bhalobasa OdV nella Repubblica Democratica del Congo" e inizierà alle ore 18. Introdurranno la serata il presidente di Bhalobasa, Alessandro Cipriano, e il vicepresidente, Matteo Ferrucci. L’incontro continuerà con una condivisione, da parte della volontaria Bhalobasa Elisa Stevanin, riguardo la situazione geopolitica della R.D. Congo. Sarà l’occasione per parlare anche dei sostegni a distanza di Bhalobasa in Repubblica Democratica del Congo, grazie all’intervento di Suor Benedicta Mujawimama Secamonyo. A conclusione dell’evento seguirà una cena cui parte del ricavato verrà devoluto all'associazione stessa. Per prenotazioni: Lorenzo 339/4698468

Fonte: Ufficio stampa