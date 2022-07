Un luglio altopascese a misura di bambino: doppio appuntamento per i più piccoli

Anche per il 2022 il Luglio altopascese si conferma una manifestazione a misura di tutti, bambini compresi. Oltre al Luna park di piazzale Aldo Moro (aperto fino al 26 luglio), infatti, la rassegna estiva della cittadina del Tau propone anche per quest’anno un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli: le letture ad alta voce, sotto le stelle.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Altopascio, con gli assessorati a cultura e servizi educativi, insieme alla Biblioteca Comunale “A.Carrara”, all’associazione e ai volontari di Nati per Leggere e Crescere Lettori e la collaborazione dell’associazione Alchémia di Badia Pozzeveri.

Giovedì 14 luglio, alle 21.15, sulla terrazza della biblioteca e in piazza Ospitalieri, prenderanno vita tante storie, fiabe, racconti e favole per sognare. I volontari di Nati per Leggere accoglieranno i bambini dai 18 mesi ai 6 anni e i loro familiari. Sarà possibile presentarsi in pigiama, con cuscini, coperte, pupazzi e ciuccio, tutto il necessario per augurarsi una buonanotte nel magico mondo delle letture ad alta voce.

Venerdì 22 luglio una nuova serata dedicata alle “Letture medievali con il Librone e la Valigia magica”, a cura di Crescere lettori Altopascio, all’associazione Alchémia di Badia Pozzeveri e in collaborazione con Antitesi Teatro Circo. Durante la serata, in occasione della Festa medievale di Altopascio - Mathildis - prenderanno vita in paese le storie di draghi, streghe, principesse e cavalieri, rivolte ai bambini dai 4 ai 7 anni. La serata sarà divisa in due momenti, uno alle 21.15 e uno alle 22.

Per le due occasioni la Biblioteca Comunale sarà aperta anche in orario serale-notturno. L’ingresso alle iniziative è libero e si consiglia di portare telo o tappetino.

