A Certaldo è partito il Cinema d'Estate: il programma

Lo scorso fine settimana ha preso avvio il Cinema d'Estate e Arena Estiva nel giardino di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, giunti quest'anno alla terza edizione.

La programmazione. La rassegna è iniziata venerdì 8 luglio con Top Gun – Maverick, il sequel del cult con Tom Cruise che torna a vestire i panni di Pete Mitchell, uno dei migliori aviatori della Marina. La programmazione è andata avanti nel weekend all'insegna della musica con Ennio ed Elvis, e proseguirà martedì 12 luglio con l'ultimo lavoro di comicità di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli. Nei giorni seguenti spazio alle serate di Mercantia 2022, il Festival Internazionale del Quarto Teatro, che occuperà anche l'Arena estiva dal 13 al 16 luglio. Domenica 17 sarà proposto Jurassic World – Il dominio, mentre martedì 19 Nostalgia, il film diretto da Mario Martone con Pierfrancesco Favino e presentato al Festival di Cannes. La sera seguente e quella ancora successiva è prevista la proiezione di Il lupo e il leone e Thor: Love and Thunder. Venerdì 22 e sabato 23 sarà la volta di Ariaferma, ambientato in un vecchio carcere ottocentesco, e di Corro da te, storia di un tombeur des femmes che, pur di conquistare una ragazza paraplegica, si finge una persona con disabilità. Domenica 24 sul grande schermo del giardino di Palazzo Pretorio sarà proiettato il film di animazione per famiglie Troppo cattivi. Martedì 26 sarà il turno di Madres paralelas, ultima opera del regista spagnolo Pedro Almodóvar. Mercoledì 26 ci sarà Lightyear – La vera storia di Buzz, che racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. La sera successiva sarà la volta di Belfast, che ha vinto il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Venerdì 20 luglio è prevista la proiezione di Qui rido io, mentre nel weekend saranno riproposti Top Gun – Maverick ed Elvis.

La rassegna proseguirà anche per tutto il mese di agosto, con film che hanno segnato la scorsa stagione e molte altre prime, come l'attesissimo Minions 2.

Le dichiarazioni. “Torna per la terza edizione l'Arena Estiva a Certaldo – ha spiegato Mario Lorini, gestore della società Grandeschermo che si occupa del Cinema Multisala Boccaccio -. Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto insieme all'Amministrazione nel 2020, quando, trovandoci in un momento unico e difficile, creare uno spazio di aggregazione all'aria aperta era il miglior viatico per sopportare la pandemia. È nata così la proposta del cinema a Palazzo Pretorio, che mette insieme, in un luogo storico e di grande bellezza, arte, cinema e senso di comunità. Questo luogo aggiunge ai film una potenza particolare, dandoci la possibilità di vivere momenti più liberi, che si spera possano essere l'inizio di una ripresa più consolidata, visto che subiamo ancora le pesanti conseguenze della situazione. Abbiamo messo in piedi un'offerta varia, pensata per raggiungere il maggior numero possibile di pubblico: le famiglie, i ragazzi, gli appassionati di film d'autore”.

“Ospiteremo eventi di carattere cinematografico, musicale e culturale – ha chiarito l'assessore alla cultura del Comune di Certaldo Clara Conforti -. Il nostro è un borgo che si presta a tutte le forme di arte possibile e noi cerchiamo di valorizzarle al massimo, partendo sempre dalla figura di Giovanni Boccaccio per inserire poi, all'interno di questo contenitore, tutte le attività che possono valorizzarlo”.

Info e biglietti. Gli spettacoli del Cinema d'Estate prenderanno il via alle 21.30, con ingresso a 6 euro (ridotto 5 euro per ragazzi fino a 12 anni e over 65). È possibile sottoscrivere l'abbonamento a 5 ingressi al costo di 22 euro, non valido per anteprime e film in uscita nazionale (intero 7,50 euro e ridotto 5,50 euro). Il programma, al quale seguirà quello di agosto, potrà subire variazioni. È possibile effettuare l'acquisto online dei biglietti di ingresso sul sito www.valdelsacinema.it.

Durante le serate sarà attivo il servizio bar all’interno del cortile a cura di Salotto Negroni.

Accesso al borgo. Per raggiungere l'Arena Estiva a Certaldo alto è possibile usufruire del parcheggio in via delle Mura, per chi scegliesse invece di raggiungere il borgo utilizzando la funicolare da piazza Boccaccio, la struttura è aperta fino alle ore 1:00 del mattino.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa