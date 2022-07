A Vinci torna Multiscena dopo due anni di stop

Torna Multiscena, dopo due anni di stop dovuti all’emergenza Covid. Sarà la venticinquesima edizione per questa longeva manifestazione, promossa dal Comune di Vinci e organizzata dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro.

Tre appuntamenti da non perdere con artisti importanti, che animeranno le piazze vinciane.

Si comincia lunedì 18 luglio con un trio d’eccezione Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle in Toscanacci.

Lo spettacolo si basa su un postulato preciso: solo l’ironia salverà il mondo. Quella lirica, appassionata e colta. L’esperto Hendel con Goretti, nuova stella del teatro contemporaneo, e Kaemmerle, anima clownesca, riversano sulla scena una grande quantità di lazzi e dolci provocazioni, accostando energie e tecniche eterogenee. “Toscanacci” riporta la comicità nella sua naturale dimensione salvifica e rivoluzionaria, liberatoria e complice. A questo si aggiunge un ingrediente casuale: i tre attori si vogliono bene, qualcosa li unisce in modo invisibile ma forte

Lo spettacolo si terrà in piazza Mazzinghi a Vitolini.

La seconda serata, martedì 19 luglio, vedrà salire sul palco di piazza Masi a Vinci un altro trio: Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Tre musicisti d’eccezione insieme per L’anno che verrà canzoni di Lucio Dalla. Un concerto omaggio al cantautore scomparso dieci anni fa.

La fama del casertano Peppe Servillo è legata innanzi tutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel. L’argentino Natalio Mangalavite è stato una solida spalla per Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’ Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni. Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in Italia al successo del suo gruppo Aires Tango oltre che alle collaborazioni con i principali jazzisti di casa nostra: Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Bebo Ferra, Antonello Salis.

L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che ci hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite.

Terzo e ultimo appuntamento venerdì 22 luglio in piazza dei Mille a Sovigliana con Enzo Iacchetti in Intervista confidenziale.

Il famoso attore comico e conduttore tv, noto sul piccolo schermo soprattutto per l'accoppiata con Ezio Greggio alla conduzione del tg satirico “Striscia la notizia”, racconta la sua storia artistica, con molta dovizia di particolari sulla sua lunga gavetta. Iacchetti è infatti un artista che ha raggiunto il successo in età matura e relativamente tardi: spassosi i tanti aneddoti, costellati da personaggi dello spettacolo, mentori, amici e meno amici, vicende private e pubbliche nell'intreccio della vita e del mestiere.

«Multiscena, giunta alla 25 edizione, rappresenta quasi una tradizione del Comune di Vinci- spiega Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alla cultura del Comune di Vinci- È una manifestazione che è cresciuta negli anni, ospitando vari artisti, anche ad inizio carriera che poi si sono affermati, proprio a dimostrazione della ricercata qualità dell'evento.

Rientrando nei grandi eventi, durante i due anni di Covid lo abbiamo sospeso e sostituito con "VinciAMO d'estate" proprio per non disperdere un'offerta culturale consolidata. Il cartellone in programma quest'anno conferma la grande qualità artistica di Multiscena, un teatro all'aperto, con nomi provenienti dal mondo dello spettacolo e televisivo. Ringrazio Giallo Mare Minimal Teatro per la professionalità che da sempre mette nell'organizzazione della kermesse.»

«Torna il marchio Multiscena nelle piazze del comune di Vinci- dichiara Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro- Un nome che da 25 anni è sinonimo, per questo territorio, di offerta scenica di grande qualità con artisti poliedrici, che operano sulla scena teatrale, televisiva e cinematografica.

Auguriamo a Multiscena di rinnovare, anche in questa sua importantissima edizione, i suoi tradizionali successi.

Colgo infine l'occasione di ringraziare il comune di Vinci e la Regione Toscana che consentono di poter offrire gratuitamente spettacoli di grande qualità scenica ai cittadini, perché la cultura sia un bene comune usufruibile da tutti».

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e sono a ingresso gratuito.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

Per tenersi aggiornati sugli eventi si può seguire la pagina Facebook di Giallo Mare Minimal Teatro @giallo.teatro o su Instagram giallo_mare_minimal_teatro.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro