Banda Musicale della Polizia in concerto a Palazzo Vecchio, un evento unico

La mattina del 13 luglio la Banda Musicale della Polizia di Stato si esibirà in via eccezionale sull’Arengario di Palazzo Vecchio a favore di tutti coloro che vorranno assistere gratuitamente 45 minuti di musica d’eccezione.

A partire dalle ore 10.00, medley di colonne sonore di premiati film riempiranno di musica piazza della Signoria per la gioia di grandi e piccoli, di tutti i cittadini, dei turisti presenti.

Un concerto per la città unico e straordinario che si terrà per la prima volta a Firenze in questa modalità.

Fonte: Polizia di Stato di Firenze