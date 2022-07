Cisanello, i paracadutisti della Folgore donano il sangue

Una rappresentanza di militari del Reggimento Logistico “Folgore”, l’unità ad alta specializzazione logistica della Brigata paracadutisti “Folgore” di Pisa, verrà domani, mercoledì 13 luglio intorno alle 8, al Centro trasfusionale dell'Ospedale di Cisanello per donare sangue vista l'emergenza che si registra da tempo in tutta la Toscana e soprattutto in prossimità delle ferie estive.

Un gesto di solidarietà che rientra appieno nella missione di questa grande unità aviotrasportata dell'Esercito italiano, che da sempre si contraddistingue per l’elevato spirito di servizio e la forte motivazione del personale del reparto, pronto a intervenire su qualunque scenario in aiuto della collettività.

L’Aoup tutta, insieme al direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni, ringraziano per questa importante prova di sensibilità umana.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa